Фото предоставлено НИУ МГСУ
Новости Касимова

Выпускники МГСУ разработали перспективные проекты спортивных объектов для Касимова

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

14 июля 2026 года в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Особое внимание в этом году привлекли выпускные квалификационные работы молодых архитекторов, посвященные развитию Касимова. Под руководством профессора Алексея Попова и доцента Татьяны Прониной студенты представили концепции, получившие высшие оценки государственной экзаменационной комиссии.

Одним из ключевых проектов стала разработка нового спортивного комплекса с ледовыми аренами, автором которого выступила Надежда Ветошкина. Обладательница красного диплома, имеющая опыт работы в профильном институте «АРЕНА», настояла на включении в проект сразу двух катков: профессионального для тренировок и общедоступного для жителей. Кроме того, в комплексе предусмотрены СПА-зона с мини-аквапарком и открытые площадки с трибунами для футбола и волейбола. Архитектор подчеркнула важность сохранения исторической памяти, разместив новые объекты на месте традиционного футбольного поля в лесном массиве у улицы Загородной.

Этот спортивный кластер предлагается дополнить новой транспортной и социальной инфраструктурой. Кристина Шпилевская спроектировала современный городской автовокзал с гостиницей на въезде в Касимов, а Владимир Окунев разработал концепцию компактного торгово-развлекательного центра, органично вписанного в этот ансамбль.

Еще один красный диплом получила Римма Виткова за проект первого этапа горнолыжного комплекса «Бабенка» на Улановой горе, где перепад высот превышает 60 метров. Инновационным решением стала функциональная крыша здания, служащая стартовой точкой для трасс. Использование фуникулеров позволит сделать курорт всесезонным, открыв его для велосипедистов летом, что отлично вписывается в программу развития «Большого Золотого кольца России» и концепцию велодорожек, начинающихся от остановок общественного транспорта.

Также стоит отметить проект 2021 года выпускника Павла Лепилова, предложившего создать учебно-оздоровительный комплекс или кадетское училище рядом с усадьбой Баташовых в Гусе-Железном. Его работа примечательна исторически достоверной реконструкцией Троицкой церкви с высокими шпилями, которые были заменены на купола лишь после пожара в XIX веке.

Эти академические работы демонстрируют высокий профессионализм нового поколения архитекторов и предлагают реальные пути для туристического и спортивного развития Касимовского округа.

Ранее мы писали о выпускных квалификационных работах студентов НИУ МГСУ, посвященных созданию природно-туристического парка «Троицкое озеро» в Касимове.

Фото предоставлено НИУ МГСУ
Фото предоставлено НИУ МГСУ
Фото предоставлено НИУ МГСУ
Фото предоставлено НИУ МГСУ
Фото предоставлено НИУ МГСУ
Фото предоставлено НИУ МГСУ

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Удары головой в футболе разрушают мозг и повышают риск Альцгеймера
Следующая статья
Скончался бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин

Популярные материалы

Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона.
Интересное

Что такое Событие Кэррингтона, которое учёные ждут в 2026 году со страхом: в мире наступит тишина

Спутники сгорят, связь рухнет, города погрузятся во тьму. Солнечная вспышка, которая случается раз в 200 лет, может случиться скоро.
Темы
Общество

Борис Ясинский поручил решить проблемы с дорогами и подтоплениями после приема граждан

Одна из жительниц пожаловалась на неудовлетворительное состояние дорожного полотна во 2-м проезде Осипенко. В ответ на это Борис Ясинский дал указание в кратчайшие сроки провести ямочный ремонт.
Интересное

Гороскоп на 16 июля для всех знаков зодиака

16 июля обещает быть днем трансформации и поиска внутреннего баланса. Звезды советуют отпустить излишний контроль, прислушаться к интуиции и уделить внимание не только рабочим задачам, но и физическому здоровью.
Новости России

Массовый убийца Ильназ Галявиев женился на 18-летней журналистке в колонии «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненное лишение свободы за массовое убийство в казанской гимназии, официально вступил в брак.
Общество

Власти Рязани назвали сроки завершения благоустройства улицы Павлова

Ранее жители выражали обеспокоенность по поводу временного затишья на объекте. В городской администрации пояснили, что эта пауза не связана с остановкой проекта.
Новости России

Скончался бывший директор Большого театра кукол Александр Калинин

14 июля после продолжительной болезни на 70-м году жизни ушел из жизни Александр Аркадьевич Калинин, многолетний руководитель петербургского Большого театра кукол (БТК).
Спорт

Удары головой в футболе разрушают мозг и повышают риск Альцгеймера

В ходе эксперимента медики проанализировали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 142 бывших профессиональных футболистов в возрасте от 30 до 60 лет.
Власть и политика

Андрей Макаров: Люди, которые работают в АПК, должны жить в комфортных условиях

Успехи рязанских аграриев стали возможны благодаря реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и масштабной государственной поддержке.
Новости России

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался известный художник Анатолий Заславский

15 июля 2026 года после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся российский живописец и мастер монументального искусства Анатолий Савельевич Заславский.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье