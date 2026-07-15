Выпускники МГСУ разработали перспективные проекты спортивных объектов для Касимова

14 июля 2026 года в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Особое внимание в этом году привлекли выпускные квалификационные работы молодых архитекторов, посвященные развитию Касимова. Под руководством профессора Алексея Попова и доцента Татьяны Прониной студенты представили концепции, получившие высшие оценки государственной экзаменационной комиссии.

Одним из ключевых проектов стала разработка нового спортивного комплекса с ледовыми аренами, автором которого выступила Надежда Ветошкина. Обладательница красного диплома, имеющая опыт работы в профильном институте «АРЕНА», настояла на включении в проект сразу двух катков: профессионального для тренировок и общедоступного для жителей. Кроме того, в комплексе предусмотрены СПА-зона с мини-аквапарком и открытые площадки с трибунами для футбола и волейбола. Архитектор подчеркнула важность сохранения исторической памяти, разместив новые объекты на месте традиционного футбольного поля в лесном массиве у улицы Загородной.

Этот спортивный кластер предлагается дополнить новой транспортной и социальной инфраструктурой. Кристина Шпилевская спроектировала современный городской автовокзал с гостиницей на въезде в Касимов, а Владимир Окунев разработал концепцию компактного торгово-развлекательного центра, органично вписанного в этот ансамбль.

Еще один красный диплом получила Римма Виткова за проект первого этапа горнолыжного комплекса «Бабенка» на Улановой горе, где перепад высот превышает 60 метров. Инновационным решением стала функциональная крыша здания, служащая стартовой точкой для трасс. Использование фуникулеров позволит сделать курорт всесезонным, открыв его для велосипедистов летом, что отлично вписывается в программу развития «Большого Золотого кольца России» и концепцию велодорожек, начинающихся от остановок общественного транспорта.

Также стоит отметить проект 2021 года выпускника Павла Лепилова, предложившего создать учебно-оздоровительный комплекс или кадетское училище рядом с усадьбой Баташовых в Гусе-Железном. Его работа примечательна исторически достоверной реконструкцией Троицкой церкви с высокими шпилями, которые были заменены на купола лишь после пожара в XIX веке.

Эти академические работы демонстрируют высокий профессионализм нового поколения архитекторов и предлагают реальные пути для туристического и спортивного развития Касимовского округа.

Ранее мы писали о выпускных квалификационных работах студентов НИУ МГСУ, посвященных созданию природно-туристического парка «Троицкое озеро» в Касимове.