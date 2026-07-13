Фото предоставлено НИУ МГСУ
Новости Касимова

Студенты-архитекторы МГСУ разработали масштабный проект парка «Троицкое озеро» в Касимове

Анастасия Мериакри
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Дипломники Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) успешно защитили свои выпускные квалификационные работы, посвященные созданию природно-туристического парка «Троицкое озеро» в Касимове. Все проекты были оценены комиссией на «отлично».

Сотрудничество вуза и города имеет успешную историю. Еще в 2021 году проект студентки Елизаветы Черноусовой, предусматривающий строительство детского комплекса в этом парке, занял первое место на всероссийском конкурсе выпускных работ.

В 2026 году команда архитекторов предложила комплексное видение развития территории. В числе наиболее примечательных работ отметили проект градостроительной компоновки парка Дарьи Лебедевой, а также разработки визит-центра (Ариана Ахба), эко-центра (Ярослав Максимова), яхт-клуба (Даниил Носов) и спортивно-парусного центра (Эльнара Юханова). Эти объекты призваны дать мощный импульс развитию яхтенного туризма на протяжении более чем 100-километрового участка Великой излучины Оки.

Инициатива привлечения молодых архитекторов к разработке концепции парка была поддержана главой администрации Касимовского округа Иваном Бахиловым еще в августе 2025 года.

Реализация проекта разделена на два этапа. Первоначальный этап фокусируется на создании базовой некапитальной инфраструктуры. Сюда входит обустройство подъездных путей и парковок, санитарных зон, сети пешеходных и велодорожек, детских и спортивных площадок, а также видовых точек и набережных.

Второй этап предполагает масштабное расширение территории парка до 65 гектаров. На этой площади появятся ландшафтные зоны, беседки для отдыха и сервисные объекты. Особое внимание уделено преобразованию заболоченных участков поймы в районе улицы Южной (микрорайон Приокский), где планируется создать дополнительное искусственное озеро площадью не менее 20 гектаров с собственными пляжами и набережными.

    Фото предоставлено НИУ МГСУ
    Фото предоставлено НИУ МГСУ
    Фото предоставлено НИУ МГСУ
    Фото предоставлено НИУ МГСУ
    Фото предоставлено НИУ МГСУ

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