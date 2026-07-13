Замгубернатора Рязанской области Андрей Журко взял под контроль IT-сферу региона

В правительстве Рязанской области произошло перераспределение зон ответственности среди заместителей главы региона. Как следует из обновленной информации на официальном сайте областного кабмина, курирование министерства цифрового развития, информационных технологий и связи теперь возложено на Андрея Журко.

Ранее направлением цифровизации в руководстве области занималась Юлия Швакова. После перераспределения полномочий в ее ведении остались вопросы экономики, имущественных и земельных отношений, тарифного регулирования, а также архивное дело. При этом Андрей Журко продолжит курировать блоки энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей Журко официально вступил в должность заместителя губернатора 16 июня 2026 года. Глава региона Павел Малков, комментируя данное назначение, подчеркнул высокий профессионализм нового замгубернатора. По словам губернатора, богатый опыт руководящей работы, а также глубокие компетенции Андрея Журко в сферах энергетики, информационных технологий и цифровых сервисов сделают его особенно эффективным на этом посту.