В Курской области с 15 июля введут заправку автомобилей по номерам

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал введение строгих ограничений на работу автозаправочных станций в регионе. Новые правила вступят в силу с 00:00 15 июля и направлены на защиту жизней граждан в условиях участившихся атак беспилотников.

По словам главы региона, за последнюю неделю зафиксировано пять ударов по объектам топливной инфраструктуры. Главная опасность заключается в том, что противник целенаправленно атакует места массового скопления людей, где уже есть пострадавшие, включая детей.

Как будут работать АЗС:

Система «чет/нечет»: В нечетные дни месяца заправляться смогут только автомобили, номера которых заканчиваются на 1, 3, 5, 7 или 9. В четные дни право на заправку получат машины с номерами, оканчивающимися на 2, 4, 6, 8 или 0. Правило распространяется на все автомобили независимо от региона регистрации. Исключение сделано только для спецтранспорта и оперативных служб. Безопасность на территории: На 22 заправках в 100-километровой приграничной зоне и на крупных АЗС Курска вводится особый режим. К одной колонке сможет подъехать только одна машина. Остальные должны ждать на безопасном расстоянии за специальными знаками. При нарушении этого правила заправка всего транспорта на станции будет немедленно остановлена. Лимиты на бензин: Ограничения на отпуск топлива в канистры остаются прежними. Что касается заправки в бак, губернатор провел переговоры с крупнейшими топливными сетями: они либо отменят внутренние лимиты, либо увеличат их минимум до 50 литров на один автомобиль.

Александр Хинштейн призвал жителей отнестись к нововведениям с пониманием, подчеркнув, что речь идет в первую очередь о сохранении жизни и здоровья людей. Ограничения будут действовать до стабилизации обстановки в регионе.