В Курской области с 15 июля введут заправку автомобилей по номерам

Губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал введение строгих ограничений на работу автозаправочных станций в регионе. Новые правила вступят в силу с 00:00 15 июля и направлены на защиту жизней граждан в условиях участившихся атак беспилотников.
По словам главы региона, за последнюю неделю зафиксировано пять ударов по объектам топливной инфраструктуры. Главная опасность заключается в том, что противник целенаправленно атакует места массового скопления людей, где уже есть пострадавшие, включая детей.
Как будут работать АЗС:
- Система «чет/нечет»: В нечетные дни месяца заправляться смогут только автомобили, номера которых заканчиваются на 1, 3, 5, 7 или 9. В четные дни право на заправку получат машины с номерами, оканчивающимися на 2, 4, 6, 8 или 0. Правило распространяется на все автомобили независимо от региона регистрации. Исключение сделано только для спецтранспорта и оперативных служб.
- Безопасность на территории: На 22 заправках в 100-километровой приграничной зоне и на крупных АЗС Курска вводится особый режим. К одной колонке сможет подъехать только одна машина. Остальные должны ждать на безопасном расстоянии за специальными знаками. При нарушении этого правила заправка всего транспорта на станции будет немедленно остановлена.
- Лимиты на бензин: Ограничения на отпуск топлива в канистры остаются прежними. Что касается заправки в бак, губернатор провел переговоры с крупнейшими топливными сетями: они либо отменят внутренние лимиты, либо увеличат их минимум до 50 литров на один автомобиль.
Александр Хинштейн призвал жителей отнестись к нововведениям с пониманием, подчеркнув, что речь идет в первую очередь о сохранении жизни и здоровья людей. Ограничения будут действовать до стабилизации обстановки в регионе.