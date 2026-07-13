Линдси Грэм*, кадр из видео
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Никита Рязанцев
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Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции против России, может быть связана с недавним ударом ракетой «Искандер» по Киеву, допустил военный эксперт Владислав Шурыгин в своих соцсетях.

Он обратил внимание, что политик недавно посетил украинскую столицу и побывал на заводе по производству беспилотников. Затем он внезапно вылетел в США на частном самолете, после чего умер.

«Очень похоже, что вирусом, поразившим Грэма*, стал «Искандер», — написал Шурыгин.

Со своей стороны, психолог Ольга Кириенко считает, что сенатор мог погибнуть от сердечного приступа, который был вызван испугом от прилета по бункеру, в котором он находился.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал символичность смерти Грэма* вскоре после его поездки на Украину.

Грэм* на протяжении многих лет оставался одним из наиболее жестких критиков России в американском политическом истеблишменте. Он выступал за усиление давления на Москву и расширение санкционных мер.

Сенатор умер 11 июля. Экстренные службы прибыли по вызову к его дому после сообщения о сердечном приступе, однако спасти политика не удалось. Официальный представитель офиса Грэма* сообщил, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Позднее врачи выяснили, что речь идет о расслоении аорты после атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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