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Новости России

У москвички, откусившей мужу пенис, сгнили зубы в колонии

Никита Рязанцев
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Жуткая история с участием 39-летней москвички, которая откусила пенис 41-летнему мужу из-за эротического сна, получила продолжение. У женщины, которая оказалась в колонии-поселении после коварного нападения, сгнили зубы, пишет «База».

Ранее ее приговорили к пяти годам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допросе она призналась, что заранее готовилась к преступлению и точила зубы напильником. Ее супруг рассказал, что после того, как его жена решилась провести опасную процедуру , в ее ротовой полости начались необратимые процессы.

«Когда ее отправили в колонию, ни о каком должном уходе и лечении не могло быть и речи. (Муж. — Прим. ред.) считает, что это карма», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что женщина нашла в телефоне супруга переписку с незнакомкой. Девушка описывала свой сон о командировке в жаркую страну, где они с мужчиной занимаются любовью на пляже.

Москвичка не стала разбираться в ситуации и решила отомстить мужу. Она буквально точила зубы напильником, чтобы сделать их острее. Во время интимной близости супруга откусила мужу половой орган. Пострадавший уверяет, что никакой измены не было. Врачам удалось пришить пенис обратно, но восстановить эрекцию так и не вышло.

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