Автоэксперт назвала семь простых правил экономии бензина

Автоэксперт из Забайкалья Виктория Замешаева поделилась в беседе с CHITA.RU советами, которые позволят экономить бензин и реже заправлять автомобиль.

В первую очередь она призвала водителей отказаться от резких разгонов и торможения, которые увеличивают расход на 10–15%.

«Учитесь у дальнобойщиков: едьте равномерно, без рывков. Плавный разгон и торможение двигателем (просто убирайте ногу с газа заранее) могут снизить расход на 30%», — пояснила Замешаева.

По ее словам, важно следить за давлением в шинах: отклонение от нормы ведет к перерасходу. Также специалист призвала не захламлять багажник тяжелыми вещами. Так, лишние килограммы к приводят к перерасходу топлива.

Замешаева посоветовала ездить по городу на скорости 40–55 км/ч. При превышении этой отметки бензин расходуется в геометрической прогрессии. Еще одно важное правило: следить за техническим состоянием авто. Дело в том, что грязный воздушный фильтр, старые свечи, несвежее масло заставляют двигатель есть больше.

Владельцам машин на автомате следует чаще использовать ручной режим переключения передач и удерживать более высокую передачу при плавном движении, чтобы снизить обороты и расход. Специалист добавила, что автомобилисты должны оценивать ситуацию на дороге наперед. Так, если впереди красный свет, нужно заранее сбросить газ и ехать на передаче.