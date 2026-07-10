Следователи назвали причину смерти двух девочек в Туве

Предварительной причиной смерти двух 12-летний девочек, найденных в реке Енисей в Туве, стало утопление, сообщили в республиканском управлении СК .

Специалисты пришли к такому выводу по итогам проведенных судебно-медицинских экспертиз.

«Подтверждено отсутствие на телах девочек признаков насильственной смерти, предварительно причиной смерти обоих явилось утопление», — заявили в ведомстве.

Родители опознали тела девочек, расследование трагедии продолжается.

Об исчезновении детей стало известно на прошлой неделе. Вечером 1 июля они ушли из дома в Кызыле и не вернулись. Вскоре началась поисковая операция. В ней принимали участие спасатели и волонтеры. Вскоре они наткнулись на телефоны и обувь школьниц на берегу реки.

В четверг стало известно, что тела девочек нашли в реке. Следователи уточнили, что одного ребенка обнаружили в районе села Сукпак, а второго — около населенного пункта Ийи-Тал.