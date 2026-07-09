Кадр из видео: t.me/ekaterina_mizulina
Новости России

Раскрыты детали закрытой свадьбы SHAMAN и Мизулиной

Никита Рязанцев
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Для закрытой свадьбы певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной закрывали ресторан «Большой» в Москве, а гостей было около 30 человек, пишет «КП».

По данным издания, на торжестве гуляли родственники пары, а друг семьи Григорий Лепс отвечал за музыкальное сопровождение.

«Никакой типичной для свадеб развлекательной программы не было — теплый вечер за разговорами в кругу близких людей, <…> иногда пел Лепс», — говорится в публикации.

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Журналисты добавили, что в ресторане есть рояль и коллекция произведений современного искусства, а меню в заведении многие посетители характеризуют как изысканное.

При этом сами молодожены хранят молчание насчет торжественного мероприятия, а Дронов ранее отмечал, что это был «обычный ужин с родственниками». При этом накануне, в День семьи, любви и верности, артист опубликовал видео, где он в костюме и с бабочкой, а Екатерина в свадебном платье танцуют в пустом зале ресторана.

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