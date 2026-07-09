Отца экс-полицейского, подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге, нашли мертвым

В Ростовской области нашли мертвым отца бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве трех родственников жены, пишет « База ».

Тело 69-летнего мужчины обнаружили в лесу в Неклиновском районе. Предварительно, он покончил с собой.

«После расправы над тестем, тещей и бабушкой супруги его 44-летний сын Евгений скрывался вместе с ним», — говорится в публикации.

В четверг следователи сообщили, что три тела нашли в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствовали о криминальном характере смерти, было возбуждено дело об убийстве.По предварительной версии, злоумышленник убил родственников жены из карабина «Сайга» из-за раздела имущества во время развода. Затем он скрылся на автомобиле с отцом.

Следственный комитет сообщил, что в момент нападения в доме находились другие родственники, включая женщину с маленьким ребенком. Им удалось спрятаться, поэтому Евгений не смог их обнаружить. После этого он предпринял попытку поджечь здание, но пожар был оперативно ликвидирован.

Бывшего сотрудника полиции арестовали. Также его допросили следователи.