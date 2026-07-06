Фото: канал SHOT в "Максе"
Новости России

Турист из Владивостока впал в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россиянин впал в кому после аварии на мотобайке в провинции Кханьхоа во Вьетнаме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, пишет SHOT.

ДТП произошло утром второго июля. По предварительным данным, 50-летний Алексей из Владивостока, ехавший на мотобайке, столкнулся с велосипедистом. На нем был шлем, однако это не уберегло его от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Мужчину в критическом состоянии привезли в реанимацию. В ходе медицинского обследования у него обнаружили двусторонние гематомы и ушиб мозга с кровоизлиянием в области лба и висков. Для стабилизации его состояния врачи срочно провели трепанацию. Операция включала вскрытие черепа, удаление гематом и снижение внутричерепного давления.

«Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчина впал в глубокую кому. По словам врачей, его состояние остаЕтся критическим, а прогнозы — крайне неблагоприятными», — говорится в публикации.

Сейчас друзья и родственники россиянина объявили сбор средств на лечение и возможную эвакуацию на родину, если это позволит его состояние.

Авторы публикации добавили, что несколько лет назад у Алексея трагически погибла жена, он вдовец.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву
Следующая статья
В Рязани дипломы получили выпускники-нефтехимики РГРТУ

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Интересное

Ванга предсказала России две Победы. Главная загадка 2026 года рвёт Сеть

Что скрывается за загадочными словами болгарской провидицы и почему ключевым для нашей страны называют именно 2026 год.
Темы
Новости России

Mash: новшество с продажей бензина в Орловской области оказалось успешным

Новшество, связанное с продажей бензина по номерным знакам машин...
Новости России

Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву

Минувшей ночью российские военные атаковали шесть предприятий и склад...
Новости России

В Подмосковье учительница лишилась квартиры из-за бывшей ученицы

Пожилую жительницу Клина Маргариту Корнееву пытается выгнать из квартиры...
Новости России

В Тыве люди в поисках пропавших детей штурмовали дом по наводке ясновидящей

В Каа-Хемском районе Тывы, где ищут двух пропавших 12-летних...
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Новости России

В России взлетел спрос на лошадей из-за ситуации с бензином

Жители российских сел стали все чаще покупать лошадей вместо...
Новости России

Сладков рассказал, почему Киев отказался забрать тела военных из Константиновки

Украинские власти приняли решение не забирать тела своих военных...
Новости России

Адвокат объяснила наручники на ногах обвиняемого в убийстве девочки из Ленобласти

Мужчине, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, надели...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье