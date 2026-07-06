Турист из Владивостока впал в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме

Россиянин впал в кому после аварии на мотобайке в провинции Кханьхоа во Вьетнаме, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, пишет SHOT .

ДТП произошло утром второго июля. По предварительным данным, 50-летний Алексей из Владивостока, ехавший на мотобайке, столкнулся с велосипедистом. На нем был шлем, однако это не уберегло его от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Мужчину в критическом состоянии привезли в реанимацию. В ходе медицинского обследования у него обнаружили двусторонние гематомы и ушиб мозга с кровоизлиянием в области лба и висков. Для стабилизации его состояния врачи срочно провели трепанацию. Операция включала вскрытие черепа, удаление гематом и снижение внутричерепного давления.

«Однако травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчина впал в глубокую кому. По словам врачей, его состояние остаЕтся критическим, а прогнозы — крайне неблагоприятными», — говорится в публикации.

Сейчас друзья и родственники россиянина объявили сбор средств на лечение и возможную эвакуацию на родину, если это позволит его состояние.

Авторы публикации добавили, что несколько лет назад у Алексея трагически погибла жена, он вдовец.