В Рязанском государственном радиотехническом университете 51 выпускник кафедры «Химическая технология» получил дипломы о высшем образовании. Вуз готовит специалистов совместно с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией с 2011 года. Поздравить молодых нефтехимиков приехал главный технолог РНПК Рустам Фатхеев.

Из общего числа дипломированных специалистов 29 человек окончили очное отделение, еще 22 – заочное. Кафедра работает в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и уже больше десяти лет готовит кадры для нефтехимической отрасли региона.

Обращаясь к собравшимся от лица трудового коллектива завода, Рустам Фатхеев поблагодарил преподавателей и руководство университета за подготовку квалифицированных специалистов. «Ежегодно мы принимаем к себе на работу выпускников кафедры «Химическая технология», ждем пополнения и в этом году», – сказал он в приветственном слове.

Как уточнил Фатхеев, именно молодые кадры позволяют предприятию обновляться и развиваться дальше. «Благодаря выпускникам кафедры коллектив нашего предприятия с каждым годом омолаживается, а завод продолжает свое развитие. Пусть каждый из вас получит желаемую работу. Будем рады видеть выпускников вашего вуза и у нас на предприятии», – добавил главный технолог РНПК.

Как устроена подготовка нефтехимиков в РГРТУ

Обучение на базовой кафедре «Химическая технология» представляет собой вторую ступень системы «школа-колледж/вуз-предприятие». Кафедра открылась в Рязани в 2011 году и решила важную для региона задачу: молодежь получила возможность учиться по профильному направлению, не уезжая из Рязанской области.

С 2015 года кафедра ежегодно выпускает не менее 20 бакалавров, и большинство из них устраивается работать именно в РНПК. За эти годы профильное образование в РГРТУ получили свыше 400 человек, сейчас на направлениях нефтехимии и электрохимии учится более 150 студентов сразу по трем формам – очной, вечерней и заочной.

Завод участвует в учебном процессе напрямую: на средства РНПК оснащены три лаборатории кафедры, укомплектованные современными приборами, оргтехникой и мультимедийным оборудованием. Специалисты предприятия ведут у студентов профильные дисциплины, принимают их на практику, предлагают темы для выпускных работ и сопровождают учащихся вплоть до защиты перед государственной экзаменационной комиссией.

Отдельное направление сотрудничества – целевое обучение. С 2023 года по целевым договорам на кафедре учатся девять студентов, в 2026 году РНПК намерена набрать новых целевиков. Для абитуриентов, планирующих поступление в новом учебном году, РГРТУ выделил 3 бюджетных места по направлению «Химическая технология» (бакалавриат). Подробности об учебном плане и вступительных экзаменах опубликованы на сайте университета.

Партнерство завода и вуза продолжается уже пятнадцатый год и остается для Рязанской области примером того, как крупное предприятие способно системно закрывать собственную потребность в квалифицированных кадрах, вкладываясь в образование со школьной скамьи.