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Новости России

Mash: новшество с продажей бензина в Орловской области оказалось успешным

Никита Рязанцев
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Новшество, связанное с продажей бензина по номерным знакам машин на заправках в Орловской области, принесло положительный результат, пишет Mash.

С субботы в регионе действует новый порядок продажи топлива. По четным числам его заливают в машины с номерами, начинающимися на четные цифры, по нечетным — наоборот. Привязки к региону госномера нет. Всего можно было купить до 30 литров бензина на авто.

Журналисты обратили внимание, что на заправках города и области практически исчезли очереди, хотя само топливо есть.

«Новшество сократило поток желающих примерно в два раза», — уточнили в орловском правительстве.

По данным издания, еще в пятницу, за день до ввода системы, на заправках были километровые очереди, а водители скупали топливо впрок.

Чиновники считают, что на полную стабилизацию обстановки потребуется еще три дня. Сейчас водители могут узнать о наличии бензина и очередей на заправках на специальном сайте или в канале губернатора Андрея Клычкова в «Максе».

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