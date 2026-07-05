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Новости России

Адвокат объяснила наручники на ногах обвиняемого в убийстве девочки из Ленобласти

Никита Рязанцев
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Мужчине, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, надели наручники на ноги, чтобы он не смог сбежать или причинить вред себе и окружающим, рассказала «РГ» адвокат Московской коллегии Виктория Лезникова.

По ее словам, особенности применения сотрудниками полиции спецсредств регламентируются документами, имеющими, как правило, гриф «для служебного пользования».

«Это исключает возможность ознакомления с ними лицами, не являющимися сотрудниками правоохранительных органов», — пояснила Лезникова.

Адвокат обратила внимание на то, что обвиняемого увезли из зала суда не в автозаке, а в легковом автомобиле. Эксперты предполагают, что его сопровождает оперативная группа, и сначала он будет доставлен на следственные мероприятия, а затем в изолятор.

Представители Следственного комитета и прокуратуры отмечали, что находясь на свободе, фигурант мог попытаться скрыться. Сразу после преступления он снял с банковского счета миллион рублей и пытался уехать за границу. Красногвардейский районный суд Петербурга заключил обвиняемого под стражу до 3 сентября.

Инцидент произошел 2 июля в СНТ «Захожье» под Тосно. Семья из Колпино приехала на дачу и девочка отправилась в лес за лисичками. Когда она перестала выходить на связь, родители вместе с волонтерами начали ее поиски.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она вышла из леса и направилась к дому через территорию СНТ, но до дачи не дошла. На следующий день ее тело с многочисленными ранениями и признаками удушья было найдено примерно в 600 метрах от ближайшего дома.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний местный житель, предприниматель, занимающийся строительством и ремонтом, член правления СНТ и ранее судимый за разбой. Он попытался изнасиловать девочку, но она оказала сопротивление. В результате он нанес ей не менее 29 ножевых ранений, после чего задушил ее и бросил тело в лесополосе.

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