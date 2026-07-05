Украинские власти приняли решение не забирать тела своих военных из Константиновки, перешедшей под контроль российской армии, чтобы не признавать потерю города, выразил мнение военкор Александр Сладков.

Журналист считает, что Владимир Зеленский отказался от предложения Москвы и не поддержал гумманитарную акцию сугубо по политическим мотивам.

«Некоторые с боями тела своих однополчан выносят, а тут не по причинам боевой невозможности, а именно из-за того, чтоб не признавать еще раз вслух потерю Константиновки», — возмутился Сладков.

Накануне Минобороны России выступило с инициативой передать Киеву тела погибших украинских солдат. Это стало возможным после полного установления контроля над Константиновкой и прекращения там активных боевых действий.

Москва предложила объявить локальное прекращение огня 6 июля с 12:00 до 18:00 мск. Однако Киев ответил на отказом.

Российская гуманитарная инициатива вызвала большой интерес в мире. Более двух десятков иностранных СМИ выразили готовность приехать в Константиновку и осветить процесс передачи тел погибших. Однако из-за отказа Киева эта международная миссия не состоится.