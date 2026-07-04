В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб один человек, ребенок ранен

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на территорию Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По информации главы региона, среди пострадавших оказался 10-летний ребенок. Еще один человек получил ранения различной степени тяжести. Точные обстоятельства атаки и состояние пострадавших уточняются.

Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал слова поддержки пострадавшим. Глава республики заверил, что органы власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Глава Крыма призвал жителей республики проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации. В условиях продолжающихся атак особенно важно получать достоверные сведения из проверенных каналов.