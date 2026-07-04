Дочь Екатерины Жемчужной назвала причину смерти артистки

Народная артистка России Екатерина Жемчужная ушла из жизни в возрасте 82 лет. Точную причину смерти прославленной актрисы театра и кино раскрыла ее дочь, актриса Ольга Жемчужная, в беседе с РИА Новости.

Как сообщила дочь артистки, смерть наступила в результате проблем со здоровьем. «У нее оторвался тромб. Она страдала от тромбоэмболии», — поделилась Ольга Жемчужная.

Ранее информацию о кончине народной артистки подтвердили в пресс-службе театра «Ромэн», с которым была тесно связана жизнь и творчество Екатерины Жемчужной.

Екатерина Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области и с ранних лет была неразрывно связана с искусством. За свою долгую и плодотворную карьеру она подарила зрителям десятки запоминающихся образов, став настоящей легендой цыганского кино и театральной сцены.

На ее счету более 20 ярких киноролей. Всенародную любовь и узнаваемость ей принесли работы в таких культовых проектах, как «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Ее героини отличались искренностью, глубоким драматизмом и неповторимым национальным колоритом.