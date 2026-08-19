Маргарита Симоньян рассказала о самой тяжёлой главе книги памяти Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян в интервью изданию «7 Дней» поделилась подробностями создания книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвящённой её покойному супругу — режиссёру Тиграну Кеосаяну. Выход рукописи приурочен к первой годовщине его смерти.

По признанию Симоньян, одна из глав книги далась ей особенно тяжело — журналистка прочитала этот фрагмент всего один раз, сразу во время записи аудиокниги.

«Но эту главу Лаурочке, маме Тиграна, не читала и не допущу, чтобы она когда-нибудь её увидела. И сама читала тот страшный фрагмент только один раз и сразу под запись для аудиокниги. Читала небольшую главу часа два, потому что постоянно рыдала. И в какой-то момент мне даже стало плохо так, что друзья хотели скорую вызывать», — рассказала Симоньян.

Остальные части книги она неоднократно перечитывала сама, показывала свекрови Лауре, родным и друзьям, чтобы исправить неточности. Однако самую болезненную главу она решила скрыть от близких.

Идея написания книги пришла к Симоньян неожиданно — во время возвращения из Адлера в конце прошлого года. «Писала и не могла остановиться», — вспоминает журналистка. Однако работа вскоре была прервана: Симоньян прошла курс лучевой терапии, после чего у неё развился лучевой дерматит.

«Я не могла сказать «мама», не то что писать», — поделилась она. К тексту журналистка смогла вернуться только в марте и завершила рукопись весной.

Книга стала для Симоньян не только творческим, но и личным испытанием. Тигран Кеосаян ушёл из жизни 26 сентября 2025 года на 59-м году жизни. До этого режиссёр провёл девять месяцев в коме после перенесённой клинической смерти.

За месяц до похорон мужа Симоньян узнала о собственном диагнозе — раке. По мнению врачей, заболевание развилось на фоне сильнейшего стресса и переживаний, связанных с тяжёлой болезнью и потерей супруга.