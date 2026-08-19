Спасатели два часа освобождали мужчину, провалившегося на ветхом мосту в Рязани

В Рязани произошёл неприятный инцидент с участием пешехода и ветхой инфраструктуры. В посёлке Карцево мужчина оказался в ловушке, провалившись ногой на прогнившем пешеходном мосту, сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на одном из пешеходных мостов в посёлке Карцево. Мужчина, передвигаясь по конструкции, неожиданно провалился ногой в прогнившие доски. Попытки самостоятельно освободиться не увенчались успехом — пострадавший оказался буквально застрявшим в разрушенной конструкции.

Свидетели происшествия вызвали экстренные службы. На место оперативно прибыли спасатели, которым предстояла непростая задача по вызволению мужчины из ловушки.

Работы по освобождению пострадавшего заняли около двух часов.