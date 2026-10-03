В Госдуме предложили ограничить размер платы за ЖКХ

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предложили ограничить расходы семьи на коммунальные услуги 10% от ее совокупного месячного дохода. Все платежи сверх установленной планки, по замыслу парламентариев, должны покрываться субсидией.

Сейчас федеральный стандарт расходов на ЖКХ составляет 22% от доходов семьи. При превышении этого уровня граждане могут рассчитывать на субсидию. Регионы вправе устанавливать более низкий порог, но повышать федеральный показатель нельзя.

Депутат Госдумы Юрий Афонин заявил «Газете.Ru», что действующий лимит слишком высокий и требует пересмотра.

«Необходимость усиления социальной защиты наших граждан на фоне быстрого роста тарифов ЖКХ не вызывает сомнений. Мы предлагаем для этого целый комплекс мер. Одна из них – законом ограничить максимальный размер коммунальных платежей семьи 10 процентами ее дохода», — сказал парламентарий.

По словам Афонина, новый порядок позволит защитить семьи от ситуации, когда значительная часть заработка уходит на оплату коммунальных услуг. Сумму сверх установленного предела предлагается компенсировать за счет субсидии.

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КПРФ хочет закрепить десятипроцентный стандарт непосредственно в Жилищном кодексе. Авторы инициативы считают, что это сделает социальную гарантию более устойчивой и не позволит менять ее только постановлениями правительства.

«Однако 22 процента расходов на коммуналку – это слишком много. Если семья столько платит за услуги ЖКХ, это лишает ее возможности нормально удовлетворять другие свои насущные нужды», — отметил Афонин.

Парламентарий выразил надежду, что инициативу поддержат представители других фракций. Если предложение получит одобрение, правила расчета субсидий на оплату ЖКХ могут измениться для жителей Рязани.