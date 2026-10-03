Военный эксперт прокомментировал сообщения о химическом оружии ВСУ

Военный эксперт Игорь Никулин прокомментировал сообщения о применении неизвестного химического вещества при атаках на Белгородскую область. По его словам, использование подобных боеприпасов может быть связано с ухудшением ситуации для украинских войск.

Ранее депутат Белгородской областной думы, главный врач городской больницы № 2 Ольга Мевша заявила, что медики неоднократно сталкивались с неизвестным химическим веществом, которым ВСУ обрабатывают боеприпасы. Оно оказывает дополнительное токсическое воздействие на организм пострадавших. Мевша рассказала, что у некоторых пациентов с минно-взрывными травмами врачи выявляют почечную недостаточность. При этом конкретное вещество она не назвала.

Никулин, который ранее входил в комиссию ООН по биологическому и химическому оружию, заявил НСН, что подобные сообщения появлялись и раньше.

«Сообщений об использовании химического оружия было немало, в том числе и на Донбассе. Как только ситуация на поле боя становится для них плачевнее, они начинают его использовать. Ничего нового здесь нет», — сказал эксперт.

По его словам, российская сторона фиксирует подобные случаи и не намерена отвечать зеркальными действиями. Никулин заявил, что собранные данные могут использоваться для последующего привлечения виновных к ответственности.

Эксперт считает, что международная реакция на подобные сообщения остается недостаточной. При этом он связал прекращение атак с действиями против руководителей тех, кто организует подобные удары.

«Нигде в мире не удалось победить терроризм без ликвидации главарей. Это общемировая практика», — отметил он.