Фото: Минобороны РФ
Политика

Коц назвал главные особенности учений «Центр-2026» в России

Алексей Самохин
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Краткое содержание материала:

  • На учениях «Центр-2026» Россия представила беспилотники, наземные роботизированные комплексы, безэкипажные танки и лазерное оружие.
  • В маневрах участвовали свыше 47 тысяч военнослужащих, около 2 тысяч единиц техники, 90 самолетов и вертолетов, 77 кораблей и судов.
  • На заключительном этапе к российским подразделениям присоединились военные из нескольких стран, а наблюдатели прибыли из 51 государства.

«Центр-2026» прошел на фоне новых требований к армии

Учения «Центр-2026» носили плановый характер и готовились задолго до нынешней ситуации у российских границ. При этом приезд президента России Владимира Путина на Чебаркульский полигон под Челябинском придал маневрам дополнительное значение.

Как отметил военный корреспондент Александр Коц, масштаб учений оказался значительным: в них участвовали более 47 тысяч военнослужащих, около 2 тысяч единиц вооружения и техники, 90 самолетов и вертолетов, а также 77 кораблей и судов.

Главное отличие от прежних крупных маневров, по мнению военкора, связано не с количеством техники, а с ее составом.

На полигоне показали беспилотники и роботов

В ходе учений применялись беспилотники Supercam S350, легкие управляемые ракеты ЛМУР, безэкипажные танки и наземные роботизированные комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша» и «Курьер».

Фото: Минобороны РФ

Для инженерных задач использовались дроны «Воган-15», а FPV-беспилотники применялись группами. Кроме того, лазерный комплекс «Заря» поражал цели на расстоянии до 6 километров.

Владимир Путин отдельно отметил использование нового вооружения и техники с учетом опыта специальной военной операции. Именно этот фактор Коц считает одной из главных особенностей нынешних маневров.

Опыт боевых действий перенесли на учения

По словам военкора, многие представленные на полигоне разработки появились в результате практического опыта боевых действий. Отдельные решения начинали с кустарных образцов, затем их выпускали небольшими сериями, а теперь включают в сценарии учений стратегического уровня.

При этом возможности техники на полигоне нельзя полностью сравнивать с условиями реального фронта. На учениях нет воздействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы, охоты ударных беспилотников и сложных погодных условий.

Настоящую эффективность новых систем показывает их применение в боевых условиях и объемы серийного производства. Сам факт включения роботизированных комплексов и беспилотников в единую систему управления войсками Коц считает отдельным результатом.

В учениях приняли участие военные из других стран

На заключительном этапе «Центра-2026» вместе с российскими подразделениями действовали контингенты Беларуси, Китая, Киргизии и Пакистана. К маневрам присоединились оперативные группы Казахстана и Конго, а также коллективные силы ОДКБ.

За учениями наблюдали представители 51 страны.

Владимир Путин, выступая перед иностранными военными атташе, подчеркнул значение обмена практическим опытом. По его словам, профессиональным военным важны знания, полученные в ходе реальных боевых действий, а прямые контакты между военнослужащими способствуют укреплению доверия между государствами.

Коц связал международное участие с интересом зарубежных военных к современному опыту применения высокотехнологичных средств ведения боевых действий. По его оценке, именно практическое использование беспилотников, роботизированных систем и других новых средств становится одним из ключевых элементов подготовки армии.

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