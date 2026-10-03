Эксперт назвал законные способы снизить платежи за ЖКХ

Многие россияне ищут легальные пути оптимизации расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ и член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов в комментарии изданию aif.ru раскрыл основные механизмы, позволяющие уменьшить сумму в квитанции.

По словам эксперта, напрямую повлиять на базовые тарифы потребитель не может. Однако существует эффективный инструмент для экономии на электричестве — переход с одноставочной системы оплаты на дифференцированные по времени суток (зонные) тарифы. Долматов подчеркивает, что выбор такого плана должен быть индивидуальным: каждому жильцу необходимо проанализировать свой график и понять, какой вариант окажется наиболее выгодным и удобным в его конкретном случае.

Второй ключевой фактор — это бережливое отношение к ресурсам. Если объемные показатели в квитанциях начинают расти, специалист рекомендует пересмотреть повседневные привычки. К простым, но действенным мерам относятся привычка не оставлять воду текущей без надобности и выключать свет при выходе из комнаты. Кроме того, значительную экономию дает использование современной энергоэффективной бытовой техники, такой как холодильники или электрочайники, что помогает избежать перерасхода и лишних трат.

Отдельное внимание Илья Долматов уделил праву граждан на перерасчет платежей за некоторые виды услуг, например, за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), если человек долгое время не проживал в квартире.

«Если вы не живете долго в квартире, то об этом нужно сообщить, чтобы не платить за часть коммунальных услуг, — пояснил эксперт. — Если у вас установлены приборы учета, то автоматически понятно, что вы там не живете, значит, ресурсы не потребляете». В случае отсутствия счетчиков жильцам необходимо самостоятельно уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о своем отъезде, предоставив подтверждающие документы.