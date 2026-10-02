Общество

В РГУ пройдёт фестиваль «НАУКА 0+» для всей семьи

Олеся Чугунова
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9 и 10 октября Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина станет региональной площадкой Международного фестиваля «НАУКА 0+». Это большой бесплатный праздник для школьников и их родителей, который пройдет в корпусах № 1 и № 2 на улице Свободы, 46.

Гостей ждет насыщенная программа. На 58 научных станциях, организованных университетом и партнерами, можно будет не только послушать лекции, но и попробовать себя в роли исследователя. Участники узнают, какие тайны скрывают годичные кольца деревьев, научатся отличать настоящий янтарь от подделки, освоят шифрование посланий и даже определят возраст рыбы по чешуе. Кроме того, подготовлены новые эксклюзивные площадки и научные шоу.

Расписание:

· 9 октября (пятница): с 10:00 до 17:00.
· 10 октября (суббота): с 10:00 до 15:00.

Торжественное открытие состоится 9 октября в 11:20 в конференц-зале корпуса № 1.

Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация. Заявки принимаются до 5 октября 2026 года включительно на сайте. Не упустите возможность провести осенние выходные с пользой и интересом для всей семьи.

Возрастное ограничение: 0+

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