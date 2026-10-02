В Рязанской области подвели итоги молодежной лаборатории кинопроизводства

В Рязанской области завершилась молодежная лаборатория кинопроизводства «Честное кино — история России», реализованная с 17 июля по 30 сентября. Итогом проекта стали пять короткометражных фильмов, созданных по семейным историям жителей Рязани, Касимова, Спас-Клепиков и Кораблино. Премьеры состоялись 28 сентября в библиотеке имени Горького.

Организатором выступило Представительство Союза кинематографистов РФ в Рязанской области под руководством Натальи Алексенцевой. Мероприятие проведено при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ. Союз кинематографистов благодарит губернатора Павла Малкова и региональное Министерство культуры за поддержку инициатив по развитию регионального кино.

Более 50 участников прошли полный производственный цикл — от семейного архива до готового фильма. Около 80 человек присоединились к киноэкспедиции в кинопарк «КасимовФильм». По семейным историям из четырех округов разработано 6 сценариев и создано 5 фильмов, а мастер-классы провели 23 приглашенных эксперта — члены Союза кинематографистов РФ и ведущие специалисты киноиндустрии.

В августе в библиотеке имени Горького открылась фотовыставка к 80-летию Николая Бурляева, задавшая нравственный ориентир цикла. Основой проекта стал интенсив-кинопрактикум «Моя героическая фамилия»: творческие группы «молодежь + профессионалы», онлайн-модуль по драматургии и продюсированию, съемки в четырех округах и постпродакшн. В Касимове прошли творческие встречи к 100-летию Инны Макаровой и киноэкспедиция в кинопарк «КасимовФильм», в День города мастер-класс провел преподаватель ВГИКа Александр Семенюк, а на фестивале «Образ» экспертизу фильмов выполнил режиссер Олег Штром. Завершились мероприятия 27–28 сентября мастер-классами, премьерными показами и вручением дипломов СК РФ.

Премьерные фильмы цикла — «Младший» Сергея Боярского, «Сначала была война» Елизаветы Суховой, «Записки в карманах» Софии Кривовой и Аллы Суховой (киностудия «Своё кино»), «Вот такие дела» Степана Серпионова и «Чтобы помнили» Ольги Савуковой. Все картины отмечены специальными дипломами СК РФ за сохранение исторической правды и семейной памяти.

«Проект стал точкой притяжения для талантов», — отметила заместитель министра культуры Рязанской области Дарья Стерлигова.