Павел Малков оценил итоги благоустройства в Скопине

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход работ по благоустройству, которые реализуются в муниципалитетах региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание глава региона уделил переменам в Скопинском округе.

Так, в центре Скопина по нацпроекту была полностью завершена реконструкция площади у Доски почета. Подрядчики уложили новое плиточное покрытие, смонтировали систему освещения, высадили зеленые насаждения. Кроме того, здесь установили обновленную Доску почета, оснащенную световыми элементами.

Глава региона отметил, что преображение общественного пространства стало возможным благодаря активному участию самих горожан.