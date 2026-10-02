Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков оценил итоги благоустройства в Скопине

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ход работ по благоустройству, которые реализуются в муниципалитетах региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание глава региона уделил переменам в Скопинском округе.

Так, в центре Скопина по нацпроекту была полностью завершена реконструкция площади у Доски почета. Подрядчики уложили новое плиточное покрытие, смонтировали систему освещения, высадили зеленые насаждения. Кроме того, здесь установили обновленную Доску почета, оснащенную световыми элементами.

Глава региона отметил, что преображение общественного пространства стало возможным благодаря активному участию самих горожан.

«Скопин продолжает преображаться. Для благоустройства эту площадь выбрали сами жители по проекту «Формирование комфортной городской среды». Теперь в городе появилось ещё одно место, где приятно прогуляться и провести время», — сказал Павел Малков.

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