Иркутский врач заявил об удивительном пациенте, пережившем нападение медведя

Главврач больницы Качуга Александр Федосеев рассказал в беседе с RT об удивительном случае с охотником, который пережил нападение медведя.

Героя этой истории зовут Владимир, ему 56 лет. Охотнику со стажем удалось одолеть зверя, после чего его экстренно госпитализировали в медучреждение. Он получил рваные раны на лице, руках и волосистой части головы.

«Обычно после нападения медведя люди не выживают, получают сложные травмы, несовместимые с жизнью. Я впервые за десять лет работы такой случай вижу, чтобы человек выжил», — уточнил Федосеев.

По данным телеканала, Владимир заметил медведя на окраине села в конце сентября. Мужчина выстрелил, ранив хищника, после чего тот скрылся в лесу. На следующий день охотник обнаружил его следы. В итоге медведь атаковал его. Владимиру удалось отбиться с помощью ножа и одержать победу.

Сейчас мужчина находится в Иркутской областной больнице, куда его доставили санавиацией. Он в сознании и может говорить, угрозы его жизни нет.

Сын пострадавшего также рассказал RT, что хищник впервые на его памяти так близко подошел к жилым домам.