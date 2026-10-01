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Новости России

Коц рассказал о планах российской армии на Южный мост в Киеве

Никита Рязанцев
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Российские военные не стремятся разрушить Южный мост в Киеве, а хотят парализовать движением по нему, в том числе для прекращения военных поставок, поделился мнением военкор Александр Коц на платформе «Макс».

Так он прокомментировал новость о том, что два дрона «Герань» пытались атаковать этот объект в четверг. В результате удара над переправой поднялся дым, движение остановили, а мостовики стали осматривать конструкции.

Журналист обратил внимание, что бить по опорам моста практически бесполезно. Однако более уязвимы ванты — стальные тросы, на которых висит пролет.

«Поврежденная ванта — это экспертиза, ограничение по тоннажу, а то и полное закрытие до замены. Каждый прилет — осмотр и часы простоя. А объезд через Канев и Черкассы — сотни лишних километров для каждой фуры и каждой колонны», — пояснил Коц.

Корреспондент привел данные, согласно которым долю Южного моста в транзите между левобережной и правобережной Украиной оценивают в 90%. К нему выходят трассы на Харьков, Изюм, Славянск, Одессу и Житомир.

Коц предположил, что большая часть военных поставок с Западной Украины в сторону Славянска и Краматорска идет именно через эту артерию.

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