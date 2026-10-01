SHOT: два самолета экстренно сели на трассу в Ульяновской области

В Ульяновской области два легкомоторных самолета экстренно сели на трассу, пишет SHOT в своем канале на платформе «Макс».

Инцидент произошел недалеко от поселка Карсун. Предположительно, одному из пилотов резко стало плохо.

«После ухудшения самочувствия пилота оба легкомоторных учебных борта приземлились на автомобильную дорогу», — говорится в материале.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сам борт, управляемый пилотом, который почувстовал недомогание, не поврежден.

Позднее выяснилось, что оба самолета — Rockwell Commander 112 американского производства. Они сели в разных местах из соображений безопасности.

Транспортная прокуратура начала проверку. На место ЧП выехали следователи.