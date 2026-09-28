Военные аналитики раскрыли причины практически полной неуязвимости ракеты «Буревестник»

Российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» продолжает привлекать пристальное внимание мирового оборонного сообщества. Официально представленная президентом России в 2018 году, эта уникальная система прошла ключевые испытания в октябре 2025 года, проведя в воздухе около 15 часов и преодолев дистанцию в 14 тысяч километров.

Военные эксперты объяснили «Новым Известиям«, каким образом это оружие способно кардинально изменить стратегический баланс сил и почему его перехват представляет собой колоссальную проблему для любых систем противоракетной обороны (ПРО).

Технические особенности: реактивная тяга вместо ядерного взрыва

Ключевое отличие «Буревестника» от традиционных аналогов заключается в его силовой установке, обеспечивающей практически неограниченное время полета. Военный аналитик и ветеран боевых действий Андрей Кашкаров пояснил, что ракета оснащена двухступенчатой системой.

Старт осуществляется с помощью обычного твердотопливного двигателя. После выхода на заданный режим в полете активируется маршевый жидкостный реактивный двигатель, в конструкции которого используется радиоизотопный источник. По своей сути он функционирует как воздушно-реактивный двигатель с прямоточной газовой турбиной открытого типа.

Эксперт подчеркивает важный нюанс: называть эту установку «ядерным двигателем» не совсем корректно с технической точки зрения. Мощность маршевого двигателя составляет приблизительно 766 кВт, что действительно соответствует параметрам компактного ядерного реактора современного поколения. Однако речь идет именно о реактивной тяге, а не о ядерном как источнике движения.

Военный адвокат Пантелей Самаркин обращает внимание на критически важный юридический аспект. Наличие ядерной энергетической установки не тождественно применению ядерного оружия. Тем не менее «Буревестник» изначально проектировался как стратегическая система, способная нести ядерный боезаряд, что и было подтверждено на высшем государственном уровне.

Тактическое преимущество: малая высота и непредсказуемость

Главная ценность комплекса кроется не в сверхзвуковой скорости. «Буревестник» является дозвуковой ракетой (скорость до 1300 км/ч), что значительно медленнее, например, гиперзвукового комплекса «Авангард». Однако его неуязвимость обеспечивается совершенно другими факторами.

Ракета способна совершать полеты на предельно малых высотах — до 100 метров над поверхностью земли. Такой профиль позволяет системе оставаться в «слепой зоне» большинства наземных радаров ПВО, эффективно маскируясь под естественные помехи рельефа или стаи птиц.

Андрей Кашкаров отмечает, что «Буревестник» относится к ракетам малого класса, которые во многом неуязвимы для традиционной ПВО по той же причине, что и современные низколетящие беспилотники. Чтобы сбить подобный «летающий снаряд» на высоте 30–100 метров, его сначала необходимо надежно обнаружить и классифицировать, отделив от фоновых шумов.

Теоретически сбивать такие цели удобнее с воздуха. Однако для этого противнику пришлось бы постоянно удерживать в небе целую эскадрилью самолетов или вертолетов, оснащенных радарами и ракетами класса «воздух-воздух». Учитывая возможность «Буревестника» месяцами менять маршрут, «нарезать круги» по заданной траектории и наносить удары с абсолютно неожиданных направлений, организовать такое непрерывное дежурство технически крайне сложно для любой страны мира.

Пантелей Самаркин добавляет, что именно сочетание большой продолжительности полета, возможности маневрировать и отказа от классической баллистической траектории делает эту систему крайне сложной для учета в традиционной архитектуре ПРО, которая исторически создавалась для перехвата других типов угроз.

Текущий статус и перспективы принятия на вооружение

Официально подтверждено 14 ходовых испытаний двигателей ракеты, два из которых завершились неудачно. Однако октябрьский тест 2025 года, о результатах которого доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, признан полностью успешным. Позднее президент России также подтвердил, что система уже существует и работа по ее совершенствованию продолжается.

По оценкам Андрея Кашкарова, анонсированные окончательные испытания запланированы на конец 2027 года. После этого потребуется еще от полугода до года для устранения возможных недочетов и постановки комплекса на полноценное боевое дежурство.

Влияние на глобальный стратегический баланс

Оценки влияния «Буревестника» на мировой порядок среди экспертов разнятся.

Андрей Кашкаров считает, что пока ракета фактически не заступила на боевое дежурство, кардинального пересмотра ядерной доктрины США не последует. Он напоминает, что в Америке исторически существовали и разрабатывались аналогичные проекты, например, закрытая программа создания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой SLAM «Плутон». Тем не менее новое российское оружие добавляет мощи в комплекс факторов сдерживания и заставляет потенциального противника корректировать свои средства противодействия.

В свою очередь Пантелей Самаркин делает акцент на факторе стратегической неопределенности. По его мнению, главная ценность системы заключается в создании дополнительного уровня непредсказуемости для противника относительно маршрута, времени и направления возможного удара. Кроме того, интеграция подобных уникальных комплексов в будущие международные договоры.