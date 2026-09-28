Ушёл из жизни путешественник и исследователь Анатолий Хижняк

Администрация Димитровграда сообщила о скоропостижной кончине Анатолия Хижняка. Уроженец города, он превратил весь мир в свой дом: его путь пролегал там, где заканчиваются карты — в Амазонии, Папуа — Новой Гвинее, в пустынях и непроходимых джунглях.

Анатолий находил племена, не знавшие цивилизации, и возвращался с историями, от которых захватывало дух: о шаманах, о выживании в, казалось бы, невозможных условиях, о чуде, спрятанном в обыденном. Его рассказы вдохновляли тысячи людей, а умение находить общий язык с каждым делало его по-настоящему особенным человеком.

Его сердце остановилось внезапно — несправедливо рано, когда впереди ещё было столько дорог и историй. Но наследие Анатолия Хижняка останется: его экспедиции, записи и слова продолжат жить.

С 1991 года Хижняк путешествовал и организовывал экспедиции в труднодоступные регионы планеты. Одним из главных направлений его работы было изучение изолированных племен Амазонии.

Прощание с Анатолием Хижняком пройдёт во вторник, 29 сентября:

прощальный зал «Память» (пр. Автостроителей, 86/3) — в 13:00;

поминальный обед в столовой «Вкусняшка» (ул. Мориса Тореза, 2а) — в 15:00.