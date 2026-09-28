Политолог рассказал, что Ушаков может передать эмиссару папы на встреч в Москве

Помощник президента России Юрий Ушаков может поднять вопрос о преследовании сторонников Украинской православной церкви во время встречи с эмиссаром папы римского. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал политолог Сергей Маркелов.

По словам эксперта, речь может идти о необходимости прекратить давление на священнослужителей и прихожан УПЦ. Маркелов считает, что влияние Ватикана может помочь в решении этого вопроса.

«Главный вопрос, который будет озвучен Ушаковым, и если посланник папы римского будет готов пойти на это, — это необходимость духовным способом остановить беспредел украинского руководства, заключающийся в остракизме УПЦ, уничтожении православных храмов и давлении на православных священников», — заявил политолог.

Маркелов отметил, что вмешательство Ватикана в ситуацию вокруг УПЦ могло бы стать гуманитарной инициативой. При этом он считает, что после позиции предыдущего папы римского Франциска по украинскому конфликту Ватикан частично утратил нейтральный статус и его возможности в качестве посредника между Москвой и Киевом ограничены.

По мнению эксперта, у папы римского при этом остается достаточное влияние, чтобы попытаться остановить преследования представителей православной церкви на Украине. Маркелов добавил, что Ватикан одновременно стремится укреплять свои политические позиции на международной арене.