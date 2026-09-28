СБП изменит правила пополнения счетов с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат стороннего банка и переводить деньги на свой счет в другой кредитной организации через Систему быстрых платежей. Новые правила установил Банк России.

Услуга будет работать, если оба банка подключены к СБП. При этом каждый банк самостоятельно решит, запускать ли такую возможность для своих клиентов.

Пополнить таким способом можно будет только собственный счет. Лимиты составят 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в течение календарного месяца.

За внесение наличных через банкомат другого банка может взиматься комиссия. Ее размер кредитные организации будут устанавливать самостоятельно.

Сейчас россияне могут пополнять банковские счета наличными через банкоматы своего банка или устройства кредитных организаций, с которыми у него заключено партнерское соглашение.

Новая схема позволит использовать для внесения наличных больше банкоматов, если конкретные банки подключат такую услугу, пишут «Банки.ру».