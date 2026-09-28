Доступность ипотеки в Рязанской области выросла до 24,2%

Рязанская область заняла 25-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. По данным исследования РИА Новости, купить квартиру в кредит на рыночных условиях могут 24,2% семей региона.

Ежемесячный платеж по такой ипотеке составляет около 57,6 тыс. рублей. Эксперты оценивали, какая доля семей с официальным доходом одного или двух работающих может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров.

В целом по России рыночная ипотека в августе 2026 года доступна 20,2% семей. Годом ранее этот показатель составлял 16,1%, а в 2024 году — 13,4%.

Рост доступности эксперты связывают с увеличением зарплат и снижением ипотечных ставок. При этом нынешний показатель все еще заметно ниже уровней 2018–2023 годов. Тогда доля семей, способных обслуживать рыночную ипотеку, составляла от 25% до 33%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там квартиру площадью 60 квадратных метров могут приобрести в ипотеку 55,7% семей. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 53%, третье — Чукотский автономный округ, где ипотека доступна 48% семей.

Высокие показатели зафиксировали и в Мурманской, Магаданской и Ненецком автономном округах. Доля семей, способных купить жилье в кредит, там составила 48%, 45% и 42% соответственно.

По оценке исследователей, положение северных регионов объясняется сочетанием высоких зарплат и относительно невысоких цен на жилье. Еще в шести субъектах доля семей с доступной рыночной ипотекой превышает 30%, а в 11 регионах находится в пределах от 25% до 30%.

Самая сложная ситуация сложилась в девяти регионах, где ипотеку на квартиру площадью 60 квадратных метров могут позволить менее 10% семей. В двух субъектах этот показатель не достигает 5%.

Последние строчки рейтинга заняли Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. За восемь месяцев 2026 года в России выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов на 2,6 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выдач выросло почти на 40%.