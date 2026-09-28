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Политика

Зачем ВСУ нужны дата-центры и почему их поражают на Украине

Алексей Самохин
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В ночь на 27 сентября российские военные нанесли удары по объектам в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны РФ, среди пораженных объектов оказался центр обработки данных Vodafone, а в Киевской области под удар попал логистический центр «Заммлер Групп».

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что дата-центры используются для обработки и передачи больших массивов данных, которые могут применяться украинскими военными и разведывательными структурами. По его словам, такие объекты связаны в том числе с обеспечением беспилотников каналами связи.

«Неоднократно мы находили карточки “Водафон” и “Киевстар” в украинских дронах», — сказал Марочко в комментарии aif.ru.

Эксперт считает, что логистический объект «Заммлер Групп» мог использоваться для хранения беспилотников и комплектующих к ним. По его словам, западная помощь Украине в последнее время все чаще включает оборудование для производства и применения дронов.

Отдельно Марочко рассказал о роли дата-центров в современной системе управления войсками. По его словам, через такие объекты проходят разведывательные сведения и другие данные, необходимые для планирования боевых действий.

Хакер PalachPro сообщил aif.ru, что на Украине может находиться от 37 до 53 коммерческих дата-центров. Около 27 из них расположены в Киеве, остальные находятся в Харькове, Одессе и Львове.

По словам специалиста, на серверах могут храниться данные спутниковой разведки, радиопереговоров, сведения о работе диверсионно-разведывательных групп, резервные каналы связи и другая информация. Он отдельно упомянул Maven Smart System, разработанную американской компанией Palantir систему управления боевыми действиями с использованием искусственного интеллекта. Известно, что в марте этого года Пентагон утвердил Maven в качестве основной платформы искусственного интеллекта в армии США, а годом ранее систему официально закупило НАТО. Таким образом, уничтожение украинских серверов наносит удар не только по ВСУ, но и по всей системе управления, выстроенной западными кураторами.

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