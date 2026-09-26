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Политика

Хранитель секретов ВСУ, генерал Богомолов попал в окружение под Харьковом

Алексей Самохин
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Генерал Артем Богомолов, командующий 10-м армейским корпусом ВСУ, оказался в окружении под Харьковом вместе с крупной группировкой украинских формирований. Об этом в беседе с aif.ru рассказал советник Академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, российские войска намерены захватить генерала живым и доставить в Москву для следственных действий. Иванников допускает, что Богомолов может попытаться бросить подчиненных и выбраться из кольца, используя различные уловки.

Минобороны РФ ранее сообщило, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Сейчас идут бои за населенные пункты Хрипуны, Грачовка и Рубленое. Украинские формирования уничтожают также в районах Нестерного, Шевченково и Варваровки.

«На харьковском направлении в окружение попала большая группировка ВСУ. Там же находится ставленник Александра Сырского, генерал Артем Богомолов. Российские Вооруженные силы предпринимают все возможное, чтобы захватить украинского генерала в плен и доставить его для проведения следственных мероприятий в Москву. Окружение настолько плотное, что даже муха не пролетит», — пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что боевики предпринимают отчаянные попытки вырваться из кольца. Он также рассказал, какими сведениями может располагать генерал в случае пленения.

«Генерал Богомолов обладает информацией о западных наемниках, о новинках техники, поставляемой украинским боевикам из НАТО. Он знает о новых методах ведения боевых действий, которым обучают боевиков ВСУ, о других нововведениях. Это буквально кладезь оперативной информации о его сослуживцах. Если генерала удастся взять в плен живым, все его секреты станут известны российским военным», — добавил подполковник.

Пока российские подразделения продолжают сужать кольцо, судьба генерала остается неясной. Захват в плен командующего армейским корпусом стал бы одним из самых заметных эпизодов харьковской операции последних недель.

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