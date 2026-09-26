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Общество

На сколько вырастут зарплаты в 2027 году вместе с МРОТ

Алексей Самохин
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Минфин предложил повысить федеральный минимальный размер оплаты труда до 28 935 рублей в месяц с 2027 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Банки.ру».

Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Если сумму утвердят, он вырастет на 1842 рубля, это плюс 6,8%. Пока это плановый показатель, закрепить его должны федеральным законом. До конца 2026 года действует прежняя ставка.

МРОТ считают исходя из медианной зарплаты за предыдущий год. Половина работников в стране получает меньше этой суммы, половина больше. С 2025 года минималка должна составлять не менее 48% от медианы. Для расчета на 2026 год брали медианную зарплату за 2024 год, она равнялась 56 443 рублям. Данные о зарплатах публикует Росстат.

Новый МРОТ на 2027 год считают уже от медианы за 2025 год. Ранее в расчетах Социального фонда фигурировала другая цифра, 30 517 рублей. Это был лишь ориентир для планирования будущих выплат. Минфин предлагает закрепить в законопроекте именно 28 935 рублей.

МРОТ — это минимальная зарплата за полный месяц работы на полной ставке. Меньше этой суммы работодатель платить не вправе, если сотрудник отработал норму часов. В некоторых регионах местный минимум выше федерального.

Если человек получает ровно МРОТ, его начисленная зарплата вырастет с 27 093 до 28 935 рублей. После вычета НДФЛ 13% на руки в 2026 году выходит около 23 571 рубля, в 2027 году станет примерно 25 173 рубля. Разница на руки составит около 1603 рублей в месяц.

Законопроект с новой суммой МРОТ еще предстоит внести и принять. Итоговый размер минималки на 2027 год станет окончательным только после подписания закона.

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