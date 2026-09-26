Политика

ВСУ ослепли, счёт идёт на миллионы евро и долларов

Алексей Самохин
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Уничтожение дата-центра «Космонова» в Киеве ослепило и оглушило группировку ВСУ на линии боевого соприкосновения. Такую оценку изданию «Абзац» дал военный эксперт Олег Иванников.

По его словам, объект обеспечивал работу терминалов Starlink и мобильного интернета для украинских войск. Ликвидация этого узла связи лишила командование ВСУ возможности передавать информацию и координировать подразделения в режиме реального времени.

«Российские вооруженные силы буквально ослепили группировку ВСУ и оглушили ее, поразив этот центр в Киеве. Уничтожение объекта явилось первоочередной задачей для нашей армии, так как технологии обеспечивали деятельность ВСУ на линии соприкосновения», — сказал Иванников.

Эксперт добавил, что передача данных для украинской стороны теперь будет критически замедлена. Это, по его мнению, напрямую скажется на положении дел на фронте, поскольку в ВСУ не ожидали удара по этому объекту.

Отдельно Иванников оценил финансовые потери украинской стороны. Он считает, что восстановить сеть связи будет крайне сложно из-за контроля российских войск над пограничными переходами.

«Потери для противника невосполнимые, счет идет на миллионы евро и долларов. Техническая возможность привезти западные запчасти практически отсутствует, потому что российские вооруженные силы контролируют все погранпереходы. Любая высокотехнологичная техника, которая будет перемещаться через границу для восстановления связи, будет оперативно уничтожаться», — добавил эксперт.

Удар по «Космонове» стал частью серии ночных атак беспилотниками по портовой и транспортной инфраструктуре Украины. Помимо дата-центра, российские войска поразили порт в Вилково, мост в Маяках и логистический центр «Новая почта» в Одесской области.

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