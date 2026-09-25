Одна ошибка решит судьбу «Большого Куша» на ТНТ

Шоу «Большой Куш» (16+) на ТНТ завершит сезон в Бангкоке в воскресенье, 27 сентября, в 18.30. До финала дошли три пары звёзд, и зрителей ждёт развязка большого приключения с чемоданчиками.

За победу поборются знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Алёна Повышева и Сергей Кашников, комик Юлия Ахмедова с хореографом Алексеем Карпенко, а также спортсменка Ольга Бородина и Алан Галич, брат телеведущей Иды Галич. Каждой паре предстоит пройти быстрые игры и большое финальное испытание.

Главная интрига сезона в формате: все три пары проходят испытания отдельно друг от друга и не знают результатов соперников до самого конца. Перед началом быстрых игр ведущие заберут у финалистов чемоданы. Победители получат право выбрать любой из трёх чемоданов, а значит, каждая пара будет биться за эту игру особенно упорно.

Дело в том, что участники знают, у кого именно из финалистов спрятаны деньги. Это превращает финальные игры в настоящую битву за право первым выбрать нужный чемодан.

Развязка сезона наступит, когда финалисты в последний раз обменяются чемоданами. Победителем станет пара, которая обнаружит в своём чемодане деньги. Всего лишь одна ошибка будет стоить одной из пар победы в проекте.