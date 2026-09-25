Джигурда объяснил, почему бросил общаться с Волочковой

Актёр Никита Джигурда рассказал, что перестал общаться с балериной Анастасией Волочковой по требованию жены Марины Анисиной. Об этом артист заявил на юбилейной презентации телеканала СТС, его слова приводит NEWS.ru.

По словам Джигурды, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анисина поставила ему условие: прекратить любое общение с Волочковой. Артист признался, что принял этот ультиматум, хотя обычно с женой не соглашается.

«Я не ревнивый, а вот Анисина — кошка, очень ревнует. Представляете, она запретила мне общаться с Волочковой. Я принял этот ультиматум, хотя меня нельзя назвать покладистым мужем», — признался Джигурда.

Артист воспитывает пятерых детей от разных отношений. Как рассказал Джигурда, у старших сыновей уже есть вторые половинки, но со свадьбой они не торопятся.

Младшие дети, по словам актёра, профессионально занимаются теннисом. Тренируются дважды в день и учатся дистанционно. Решение отдать детей в большой спорт приняла именно Анисина.

«Младшие дети профессионально занимаются теннисом. У них по две тренировки в день, учатся удалённо. У них мама — олимпийская чемпионка, именно она настояла на спорте. Я в этом плане подкаблучник, не спорю с ней», — поделился артист.

Джигурда и Анисина воспитывают двух сыновей, Ивана и Мишу. Пара вместе с 2013 года, хотя официально брак не регистрировала. Волочкова и Джигурда в разное время работали вместе на телепроектах и не раз пересекались в медиапространстве, что и порождало слухи об их близком общении.