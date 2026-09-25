Фото: max.ru/mvd62
Происшествия

Рязанцу грозит серьёзный срок за продажу кастета

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани полицейские задержали 46-летнего мужчину прямо во время продажи кастета. Экспертиза подтвердила — это холодное оружие, теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области получили информацию, что рязанец готовится продать кастет. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали его прямо на улице, в момент сделки.

Экспертиза установила, что предмет относится к холодному оружию ударно-дробящего действия. Хранение и продажа кастетов запрещены законом, поэтому изъятый предмет теперь проходит как вещественное доказательство.

По предварительным данным, мужчина нашёл кастет пару лет назад на окраине Рязани и хранил его дома, в ящике рабочего стола. Позже он решил его продать. Ранее задержанный уже был судим за разбойное нападение и провёл в местах лишения свободы 7 лет.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ — незаконный оборот холодного оружия. По этой статье мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% за год
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Интересное

Страшный ноябрь 2026-го предрёк индийский пророк Абигья Ананд: прогноз по дням

Абигья Ананд предсказал страшные события. Европа утонет в беженцах, еда станет дороже золота. Россия выстоит?
Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Темы
Экономика и бизнес

В Рязанской области спрос на перевозки вырос на 11% за год

Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте перевозок и доставки по городу: спрос на такие услуги увеличился на 24% год к году, а в августе — еще на 10% по сравнению с июлем.
Происшествия

Рязанка на «Рено» сбила велосипедиста на улице Полетаева

УМВД сообщило подробности утреннего ДТП в Рязани. Пострадавший госпитализирован с травмами.
Новости кино и ТВ

Смерть Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем

Камера зафиксировала момент падения музыкального критика с лестницы.
Политика

Колесник назвал возможные цели России после атаки ВСУ на Воронеж

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил массированный ответ России на атаку ВСУ по Воронежу и назвал возможные цели для ударов.
Политика

Политолог объяснил, почему России не стоит верить трём условиям Трампа

Зеленский назвал три условия США по Украине. Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему России не стоит доверять предложениям администрации Трампа.
Общество

Новый налог для «богатых» россиян коснётся 4 миллионов человек

Минфин предложил повысить НДФЛ на дивиденды, ценные бумаги и продажу имущества. Кто попадёт под изменения.
Общество

В России выпустили монету с героями «Золотой антилопы»

Банк России пополнил серию монет о советской мультипликации. Сколько стоит новая монета и какой у неё тираж.
Новости России

Глава ФПБК подаёт в суд на Тимати из-за нецензурного ответа

Виталий Бородин заявил, что готовит иск к рэперу после критики покупки Bugatti за полмиллиарда рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье