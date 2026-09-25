Рязанцу грозит серьёзный срок за продажу кастета

В Рязани полицейские задержали 46-летнего мужчину прямо во время продажи кастета. Экспертиза подтвердила — это холодное оружие, теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области получили информацию, что рязанец готовится продать кастет. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали его прямо на улице, в момент сделки.

Экспертиза установила, что предмет относится к холодному оружию ударно-дробящего действия. Хранение и продажа кастетов запрещены законом, поэтому изъятый предмет теперь проходит как вещественное доказательство.

По предварительным данным, мужчина нашёл кастет пару лет назад на окраине Рязани и хранил его дома, в ящике рабочего стола. Позже он решил его продать. Ранее задержанный уже был судим за разбойное нападение и провёл в местах лишения свободы 7 лет.

Дознаватель полиции возбудил уголовное дело по части 7 статьи 222 УК РФ — незаконный оборот холодного оружия. По этой статье мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.