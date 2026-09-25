Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Смерть Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем

Алексей Самохин
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Смерть музыкального критика Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем. Об этом aif.ru сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса. В гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Мужчина потерял сознание, спасти его врачам не удалось.

После происшествия следователи изучили записи с камер видеонаблюдения. По словам Беззубова, на них видно, что рядом с Соседовым в момент падения никого не было.

«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — рассказал организатор конкурса.

Он уточнил, что на записи Соседов сначала встает на ступеньку, после чего падает назад. Точную причину потери равновесия определить по видео невозможно.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — отметил Беззубов.

Ранее организатор сообщал, что причиной смерти Соседова стал перелом основания черепа и кровоизлияние. Тело музыкального критика планируют отправить из Якутии в Москву в понедельник, 28 сентября.

Мать Соседова рассказала, что его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Могила будет расположена рядом с захоронением отца критика.

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