Фото: АРБ
Экономика и бизнес

Рязанская область стала лидером ЦФО по эффективности экспортной поддержки

Олеся Чугунова
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24 сентября в Рязани состоялась основная программа IX Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Мероприятие, уже ставшее традиционным, собрало более 300 участников: представителей власти, дипломатических миссий, инфраструктуры поддержки и деловых кругов из России и восьми зарубежных государств.

Ключевым событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства региона и Российского экспортного центра (РЭЦ), стало пленарное заседание. Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова подчеркнула, что главная задача всех участников — обеспечить рост экспорта, импортозамещение и расширение технологического сотрудничества.

«Для этого у нас сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспортеров, основой которого является Рязанский центр экспорта. Ведем экспортеров на всех этапах: от обучения до продвижения за рубежом и сопровождения экспортных контрактов», — сказала Юлия Швакова.

По словам зампреда, рязанские экспортно ориентированные компании активно используют инструменты Минпрома РФ и РЭЦ. Среди востребованных мер — компенсация затрат на логистику, сертификацию и участие в зарубежных выставках, а также страхование платежей по экспортным сделкам. В услугах Рязанского центра экспорта наиболее популярны бизнес-миссии и международные выставки.

По итогам 2025 года регион занял 1 место в ЦФО в рейтинге эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Награду РЭЦ вручили Юлии Шваковой. Кроме того, по оценке Российского экспортного центра, Рязанская область стала первой в России по темпам роста экспорта в первом полугодии текущего года.

«И, безусловно, лучший показатель результативности системной поддержки экспорта — рост количества экспортеров. Так, за последние 7 лет почти в 3 раза увеличилось количество компаний, поставляющих продукцию за рубеж. Участники форума из Беларуси, Китая и других стран отметили, что сотрудничество с нашим регионом находится в активной фазе и имеет большой потенциал развития», — отметила Юлия Швакова.

В рамках форума для бизнеса прошли сессии по трансграничной торговле, услугам РЭЦ и Торгово-промышленной палаты. Отдельные секции посвятили развитию экспорта в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Для молодых предпринимателей и студентов рязанских вузов презентовали наставническую программу подготовки кадров для внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, на полях форума состоялось окружное совещание для регионов ЦФО по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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