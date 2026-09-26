Си Цзиньпин потребовал от США позиции по Тайваню, Трамп может уступить

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Тайваня в обмен на уступки Китая. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Поводом стало недавнее требование председателя КНР Си Цзиньпина к Вашингтону выступить против сепаратизма на Тайване. Китайский лидер изложил Трампу принципиальную позицию Пекина по этому вопросу.

По словам Журавлева, для такого шага у Трампа есть свои мотивы. Президенту нужен заметный внешнеполитический результат перед промежуточными выборами в Конгресс, а других инструментов для победы у него сейчас немного.

«Трамп в принципе может отказаться от поддержки Тайваня в обмен на какую-то уступку Китая. Я пока не вижу уступков такого масштаба. В принципе, это возможно, потому что Трампу нужна какая-то движуха. Он ничем другим парламентские выборы выигрывать не может, просто ничего другого нет», — сообщил Журавлев.

При этом политолог считает, что обе палаты Конгресса США вряд ли поддержат отказ от Тайваня. Позиция законодателей по этому вопросу традиционно жестче, чем у отдельных представителей исполнительной власти.

Отдельно Журавлев обратил внимание на настроения самих тайваньцев. По его наблюдениям, рядовые граждане острова скорее предпочли бы присоединиться к развивающемуся Китаю, чем оставаться под юрисдикцией США.

«С третьей стороны, тайваньцы, если брать не власть, а рядовых граждан, предпочли бы присоединиться к богатому, огромному, развивающемуся Китаю, чем оставаться под американской юрисдикцией», — поделился Журавлев.

Вопрос статуса Тайваня остается одной из ключевых точек напряжения между Пекином и Вашингтоном. Требование Си Цзиньпина показывает, что Китай намерен добиваться от США более четкой позиции по этой теме уже в ближайшее время.