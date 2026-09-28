Беспилотная опасность» в Рязанской области длилась 3,5 часа

В Рязанской области почти три с половиной часа действовал режим беспилотной опасности. Его объявили в 03:22, отбой РСЧС дала в 06:51.

Первое сообщение региональное управление РСЧС опубликовало в 03:22. Жителей Рязани попросили избегать открытых участков и не подходить к окнам. Для связи указали номер 112.

Второе сообщение вышло в 05:48, через 2 часа 26 минут. Спасатели написали, что опасность сохраняется. Отбой пришёл ещё через час три минуты. Всего с первого сигнала до отбоя прошло 3 часа 29 минут.

Режим касался всей территории области, поэтому предупреждение адресовано и жителям Рязани, и жителям районов.