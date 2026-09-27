Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов рассказал в беседе с «АиФ» о странности в гибели музыкального критика Сергея Соседова, упавшего на лестнице в отеле в Нерюнгри.

Собеседник издания изучил кадры с камеры видеонаблюдения и отметил, что остается непонятным, споткнулся журналист или поскользнулся.

«Когда я позже из его номера забирал вещи, то оказалось, что теплая обувь, ботинки, стояли там. То есть на лестнице он был в туфельках тонких. Перед этим он выходил на улицу, немного прогуливался, но там на тот момент лежал снег», — заявил Беззубов.

По его словам, затем Соседов несколько минут общался с администраторами гостиницы и изучал меню.

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Журналист умер в среду в Якутии после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока».

По результатам экспертизы, у Соседова диагностировали перелом основания черепа и кровоизлияние.