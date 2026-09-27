В Волгограде многодетного отца застрелили во время скандала в магазине

Жителя Волгограда, отца пятерых детей, расстреляли в упор во время конфликта в одном из продуктовых магазинов, пишет V1.RU со ссылкой на полицию, СК и комментарии свидетелей трагедии.

Инцидент произошел вечером в субботу. По словам очевидцев, мужчина заступился за пожилого человека, с которым поругался другой посетитель. Агрессор перенаправил свою злость на 36-летнего волгоградца и открыл огонь по оппоненту в упор. Потерпевший умер до приезда медиков, а стрелок скрылся.

Пользователи соцсетей утверждают, что убийство произошло на глазах двух сыновей мужчины. Позднее нападавшего задержали.

«Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В полиции также рассказали о ходе конфликта: один из посетителей пытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. Вскоре он получил несколько огнестрельных ранений. У погибшего остались жена и пятеро детей.

Волгоградцы охарактеризовали его как доброго, отзывчивого человека, который всегда всем помогал и вставал на защиту слабых.

В управлении СК по Волгоградской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.