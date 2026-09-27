Фото: https://vk.ru/rzraion
Культура и события

Кулинарные конкурсы и грибное дефиле прошли на фестивале «Грибы с глазами» в селе Коростово

Анастасия Мериакри
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В субботу, 26 сентября, село Коростово на один день превратилось в центр притяжения для любителей природы, народной культуры и гастрономических открытий. Здесь состоялся уже 13-й фестиваль «Грибы с глазами».

Организаторам удалось создать по-настоящему уютную и яркую атмосферу. На территории фестиваля работали торговые ряды с местными деликатесами и творческие мастерские, где гости могли своими руками создать сувениры или попробовать новые виды рукоделия. Особый колорит мероприятию придавали выступления творческих коллективов, стилизованные под народные сказания.

Развлекательная программа была насыщенной: для самых азартных провели конкурс на самое красивое лукошко и зрелищное грибное дефиле. Любители просвещения посетили увлекательную лекцию о мире грибов, а вечером праздник завершился зажигательной лесной дискотекой. Отдельного внимания заслуживает совместный проект с музеем сказок «Сказ о защитниках Земли Рязанской», который позволил зрителям стать непосредственными участниками ожившей истории.

Торжественное открытие фестиваля провел глава округа Дмитрий Хотенцев, который подписал символический указ о начале празднования. Высокий статус мероприятия подчеркнул своим присутствием первый заместитель председателя Правительства Денис Боков.

Яркой частью программы стали семейные кулинарные конкурсы. Участники демонстрировали свое мастерство в приготовлении блюд из лесных даров, а строгое, но справедливое жюри оценивало не только вкусовые качества, но и оригинальность подачи и творческий подход.

Фестиваль «Грибы с глазами» в очередной раз доказал, что он является не просто развлекательным событием, а важным символом тепла, единения и любви к родному краю.

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