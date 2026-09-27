Рязанский ЗАГС показал фото пар, сыгравших свадьбу 26.09.26

Суббота, 26 сентября 2026 года, стала по-настоящему особенным днем для влюбленных пар Рязанской области. Магия чисел и красота золотой осени свели вместе десятки молодоженов, решивших начать свой семейный путь именно в эту дату.

Осень на Руси издревле считалась идеальным временем для свадеб. Согласно народным поверьям, браки, заключенные в эту пору, отличаются особой прочностью, надежностью и долголетием. Эта традиция жива и сегодня. Так, в секторе ЗАГС Касимовского муниципального округа «красивую» дату выбрали сразу шесть пар, решивших скрепить свои узы перед законом.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области отметили, что каждый такой союз уникален. Сотрудник ведомства поделился теплой мудростью, адресованной всем новобрачным: пусть муж всегда остается головой, а жена — сердцем семьи, что и станет главным залогом доброго и гармоничного супружества.

Праздник любви охватил не только Рязань и Касимов. Трогательные фотографии счастливых пар, сыгравших свадьбу в эту красивую дату, опубликовали из Ряжского и Рыбновского муниципальных округов.