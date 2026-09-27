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Общество

Спустя 13 часов энергетики дали свет в районе Сысоево в Рязани

Анастасия Мериакри
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Энергетики завершили сложные аварийно-восстановительные работы в районе Сысоево в Рязани, вернув свет жителям, которые оставались без электричества более половины суток.

Отключение потребителей в районе Сысоево и на улице Сысоевская произошло в субботу, 26 сентября, в 17:38 из-за технологического нарушения. Изначально планировалось устранить неполадки в кратчайшие сроки, однако к 20:52 в АО «РГРЭС» сообщили, что ситуация остается непростой. Для ускорения процесса на объект были дополнительно направлены спецтехника и человеческие ресурсы.

Позднее, в 22:35, стало известно о причине затяжных работ: при осмотре сетей было обнаружено серьезное повреждение кабельной линии напряжением 10 кВ. Для ликвидации аварии были вызваны дополнительные ремонтные бригады, которые вели работы непрерывно до полного восстановления подачи тока.

Как сообщили в АО «РГРЭС» утром в воскресенье, 27 сентября, электроснабжение потребителей было полностью восстановлено в 06:50. Таким образом, общая продолжительность отключения составила более 13 часов.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, рязанцы могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

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